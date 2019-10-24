ЗакСобрание Петербурга поддержит приюты для животных

ЗакСобрание Петербурга поддержит приюты для животных
Приюты для животных получат поддержку ЗакСа. Фото: Pixabay

Законодательное собрание Петербурга намерено провести обсуждение внесения изменений в городской закон. Предполагается, что это должно пойти на пользу приютам для бездомных животных.

Речь идет о законе «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не являющиеся объектами недвижимости, для размещения которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов». Таким образом чиновники хотят поддержать развитие работы приютов для бездомных животных, сообщает АБН.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков уточнил в законопроекте, что земельные участки будут сдаваться в аренду приютам без торгов. Также земельная аренда позволит приютам стать кандидатами на компенсацию расходов на коммунальные услуги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Ленобласти поддержит приюты для диких животных.

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