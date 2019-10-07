Правительство Ленобласти поддержит приюты для диких животных

Дикие животные, обитающие в Ленобласти, нуждаются в помощи человека. Фото: https://pixabay.com/r

Дикие животные, обитающие в Ленобласти, нуждаются в помощи человека. Фото: https://pixabay.com/r

Со следующего года региональное правительство начнет субсидировать реабилитацию диких животных для последующего возвращения в среду обитания.

Из оболасто бюджета выделят семьсот тысяч рублей, которые пойдут на помощь волонтерским организациям, занимающимся спасением диких животных. Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

С 2017 года, благодаря взаимодействию Комитета по животному миру и общественных организаций, удалось спасти и выпустить на волю более тридцати диких животных. Среди них лоси, ястребы, енотовидные собаки, медведи, лебеди, лисица, сокол, аист, косуля, серый балтийский тюлень.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о намерении Украины перестать использовать в цирке животных. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта страны Владимир Бородянский.