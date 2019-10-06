Украина планирует перейти на цирк без животных

Украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что страна намерена в ближайшее время перейти на цирк без животных.
Министр заявил на своей странице в Facebooк, что цирк с животными — позорное явление, поэтому Украина должна стать страной, где в цирке будут отсутствовать звери.
«Я рад, что в моей команде есть люди, которые, безусловно, разделяют эту позицию», — отметил Бородянский.
С ним согласилась заместитель Бородянского — Ирина Подоляк.
Уже на следующей неделе планируется обсудить перспективу перехода на цирки без животных с руководителями государственных цирков.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бывший капитан петербургского футбольного клуба «Зенит», депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Игонин предложил на законодательном уровне запретить в России цирки с животными.