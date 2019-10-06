Украина планирует перейти на цирк без животных

Украина планирует перейти на цирк без животных
Об этом заявил украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.Фото: Pixabay

Украинский министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что страна намерена в ближайшее время перейти на цирк без животных.

Министр заявил на своей странице в Facebooк, что цирк с животными — позорное явление, поэтому Украина должна стать страной, где в цирке будут отсутствовать звери.

«Я рад, что в моей команде есть люди, которые, безусловно, разделяют эту позицию», — отметил Бородянский.

С ним согласилась заместитель Бородянского — Ирина Подоляк.

Уже на следующей неделе планируется обсудить перспективу перехода на цирки без животных с руководителями государственных цирков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бывший капитан петербургского футбольного клуба «Зенит», депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Игонин предложил на законодательном уровне запретить в России цирки с животными.

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