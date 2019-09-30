Бывший капитан «Зенита» призвал запретить в России цирки с животными

Бывший капитан петербургского футбольного клуба «Зенит», депутат Заксобрания Ленинградской области Алексей Игонин предложил на законодательном уровне запретить в России цирки с животными.

Он отметили, что у него появилась такая идея после увиденного за кулисами одного из московских цирков, где животные содержались в ужасных условиях.

«Когда мы приходим на спектакль, мы не задумываемся о том, каким образом готовятся все эти выступления. Годами животные находятся именно в тех условиях, которые я увидел», – рассказал, сообщает общественная организация «Голоса за животных».

Отметим, что цирки с животными в той или иной мере запрещены уже более чем в 45 странах мира.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Минкульте вместе с Запашным обсудили будущее цирков с животными. На заседании комитета Госдумы по культуре представители циркового сообщества выступили против жестокого отношения к животным в шоу и предложили создать совет, который бы влиял на выдачу лицензий циркам.