В Минкульте вместе с Запашным обсудили будущее цирков с животными

Многие против выступления животных в цирке. Фото: pixabay
Многие против выступления животных в цирке. Фото: pixabay

На заседании комитета Госдумы по культуре представители циркового сообщества выступили против жестокого отношения к животным в шоу и предложили создать совет, который бы влиял на выдачу лицензий циркам.

На заседании народные избранники, Общественный совет при комитете, представители цирковой индустрии обсудили будущее цирков, где в программе выступлений используют животных.

Известно, что руководитель Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный высказал мнение о том, что в настоящее время в отношении цирков с животными ведется серьезная кампания. Он утверждает, что СМИ сообщают негативные факты о таких цирках, не разбираясь в проблеме, и давая информацию однобоко.

Отметим, что на заседании директор департамента господдержки искусства и народного творчества Оксана Косарева рассказала, что сейчас активно разрабатываются постановления Министерства культуры «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге занизят 1700 бордюрных камней для удобства маломобильных горожан.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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