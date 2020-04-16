Профессор СПбГУ: быть носителями COVID-19 могут 40-80% людей

Профессор СПбГУ: быть носителями COVID-19 могут 40-80% людей
Фото: pixabay.com

Научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ, профессор Рауль Гайнетдинов заявил, что переносчиками коронавирусной инфекции могут быть от 40 до 80% населения в популяции.

Он рассказал, что разные ученые с разной степенью пессимизма ведут подсчеты. Наиболее радикальные предположения высказывают немецкие специалисты, которые считают, что на каждые 10 тысяч инфицированных COVID-19 в больницах приходится до миллиона носителей вируса.

По словам Гайнетдинова, реально оценить количество переболевших можно только постфактум, проведя тест на антитела. Этот анализ выявляет определенную иммунную реакцию, которая вырабатывается, если человек перенес болезнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский телеканал вычислил «нулевого пациента» в китайском Ухане, откуда коронавирус распространился по миру.

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