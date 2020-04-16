Fox News представил версию о появлении «нулевого пациента» в Ухане

Fox News представил версию о появлении &#171;нулевого пациента&#187; в Ухане
По версии Fox News, деятельность китайской лаборатории была направлена на то, чтобы продемонстрировать равенство Китая и США или даже превосходство первых в выявлении вирусов и борьбе с ними. Фото: pixabay.com

Американский телеканал Fox News заявил, что «нулевым пациентом» стал работник научной лаборатории в Ухане, который заразился вирусом от летучей мыши.

Материал об этом появился в среду, 15 апреля, на официальном сайте телеканала. Журналисты отмечают, что использовали информацию «многочисленных источников», которые были в курсе действий, предпринимавшихся уханьскими властями на начальной стадии распространения болезни. По данным, полученным Fox News, научный сотрудник лаборатории вирусологии, которому коронавирус передался от летучий мыши, заразил других жителей города. Тем не менее, какие конкретно источники предоставили подобную информацию, телеканал не упоминает.

В МИД Китая предположения, озвученные американским телеканалом, лишенными научных доказательств, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о «нулевом пациенте» в России, которым оказался мужчина, вернувшийся из Милана.

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