Определен нулевой пациент с коронавирусом в России

Нулевым пациентом с коронавирусом в России был мужчина средних лет, который приехал из Милана. Об этом заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин.

Коронавирус у него выявили 27 февраля. Диагноз, по словам Чучалина, был назначен достаточно быстро, что помогло оперативно назначить лечение и избежать фатальных последствий.

«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — сказал Александр Чучалин в интервью «Православию».

Мужчина выздоровел, но успел заразить своих родителей, с которыми контактировал. Его отец находился на искусственной вентиляции легких, матери аппарат ИВЛ не понадобился. Болезнь у них, как отметил Чучалин, протекает тяжелее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус в России выявили у 3 тыс. 388 человек. Общее число зараженных превысило 21 тыс.