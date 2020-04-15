Определен нулевой пациент с коронавирусом в России

Определен нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевой пациент приехал в Россию из Милана. Фото: unsplash.com

Нулевым пациентом с коронавирусом в России был мужчина средних лет, который приехал из Милана. Об этом заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин.

Коронавирус у него выявили 27 февраля. Диагноз, по словам Чучалина, был назначен достаточно быстро, что помогло оперативно назначить лечение и избежать фатальных последствий.

«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — сказал Александр Чучалин в интервью «Православию».

Мужчина выздоровел, но успел заразить своих родителей, с которыми контактировал. Его отец находился на искусственной вентиляции легких, матери аппарат ИВЛ не понадобился. Болезнь у них, как отметил Чучалин, протекает тяжелее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус в России выявили у 3 тыс. 388 человек. Общее число зараженных превысило 21 тыс.

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