За сутки коронавирус выявлен в 51 российском регионе

За минувшие сутки новые случаи инфицирования COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе. Всего по стране за вчерашний день выявили 3 388 зараженных.

В частности, число заболевших новым вирусом существенно увеличилось в Москве, Московской области, Петербурге, Республике Коми, Нижегородской области.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за время эпидемии в России зарегистрировано 21 102 случая (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах.

Инфекция COVID-19 не добралась до таких регионов, как Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Чукотка.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией. Число инфицированных по всему миру растет с каждым днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге число пациентов с COVID-19 выросло за сутки на 130 человек.