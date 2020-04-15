В России к 15 апреля выявили 3388 зараженных коронавирусом

В России к 15 апреля выявили 3388 зараженных коронавирусом
Несмотря на третью неделю режима самоизоляции, болезнь только набирает обороты. Фото: pixabay.com

За прошедший день в России выявлено почти 3,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство заболевших приходится на Москву и область.

Подтверждены заражения в 65 регионах страны, сообщает в среду, 15 апреля, официальный штаб по борьбе с коронавирусом в России. 1174 случая диагностировали в столице и 272 в Московской области. Сразу 137 новых заболевших выявили в Мурманской области.

В Санкт-Петербурге рост числа пациентов с COVID-19 не такой радикальный, за сутки прибавилось 130 человек. Также за прошедший день скончались 28 человек и успешно вылечились 292. За весь период погибли 198 пациентов, выздоровели 1986.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области ужесточат карантинные меры для тех, кто является возможным переносчиком коронавирусной инфекции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новые случаи заражения россия санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире на Васильевском нашли крупную партию наркотиков
Больше 120 человек заболели коронавирусом в хостеле в Ленобласти
На Фомина у пьяного петербуржца отобрали пустую сумку за долги
В Ленобласти зафиксировано 105 новых случаев коронавируса
Риск заразиться от медиков для петербуржцев старше 65 сведен к минимуму
В Пулково прибывших из Нью-Йорка встретит спецбригада
Все больше петербуржцев хотят стать волонтерами
Две предприимчивых петербурженки предстанут перед судом за аферу по продаже шуб