В Ленобласти усилят карантин для потенциальных зараженных коронавирусом

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти Ленинградской области намерены ужесточить правила карантина для людей, которые могут быть носителями COVID-19.

Таким образом, до конца неделе более двух тысяч человек получат предписания с перечнем ограничений, их ждет 14-дневный карантин. Информацию об этом опубликовали в среду, 15 апреля, в телеграмм-канале «Тайны Ленинградского двора». Отмечается, что наказание за нарушение изолированного режима будет серьезным — вплоть до уголовной ответственности.

За прошедшие сутки в Ленобласти выявили 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Причем в одном из населенных пунктов, деревне Новосергиевке, сразу 25 зараженных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что, если COVID-19 не замедлит темпы распространения, к июню переболеть коронавирусной инфекцией могут до 120 тысяч жителей Северной столицы.