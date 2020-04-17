У АЗС возле Волосово найден труп мужчины с тапочками

В Волосовском районе Ленобласти у АЗС «Кириши Автосервис» обнаружен труп мужчины. Рядом с погибшим был пакет с домашними тапочками.

В четверг, 16 апреля, в отдел полиции поступило сообщение о том, что под Волосово на Гатчинском шоссе найден мужчина на вид 50 лет без признаков жизни. Он лежал между полем и АЗС.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские обнаружили труп мужчины, который лежал на спине. Он был одет в спортивный костюм коричневого цвета, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В куртке у погибшего находился мобильный телефон LG с разряженной батареей. Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд рассмотрит дело о сбыте наркотиков и организации преступных доходов. Дело возбуждено в отношении двух мужчин, которые являются организаторами преступной группировки.