Петербургский суд рассмотрит дело о сбыте наркотиков и организации преступных доходов

В Северной столице утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они обвиняются в незаконном обороте наркотиков и легализации преступных доходов.

Все происходило в период с сентября 2018 года по февраль следующего года. По данным следствия, члены преступной группы осуществляли сбыт запрещенного вещества, расфасовывали,после чего прятали наркотики в Кировском районе.

Как сообщили в прокуратуре города, деньги, полученные от продажи наркотических средств, злоумышленники переводили на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Дело рассмотрит Кировский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании мигранта, который намеренно использовал «липовые» документы. Задержанным оказался 21-летний гражданина среднеазиатской республики.