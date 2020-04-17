В Петербурге поймали мигранта, использовавшего «липовые» документы

В Петербурге поймали мигранта, использовавшего &#171;липовые&#187; документы
Полицейские задержали мужчину с поддельными документами. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице задержали мужчину, который использовал поддельные документы.

Все произошло в четверг, 16 апреля. Сотрудники правоохранительных органов поймали 21-летнего гражданина среднеазиатской республики, намеренно использовавшего «липовый» документ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, злоумышленник имел при себе отрывную часть бланка-уведомления о прибытии иностранца в место пребывания, которая оказалась поддельной.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчине назначили обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Геологической улице задержали подозреваемого в угоне дорогостоящей иномарки. Мужчина разъезжал на похищенном автомобиле.

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В Петербурге поймали мигранта, использовавшего «липовые» документы
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