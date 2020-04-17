В Петербурге поймали мигранта, использовавшего «липовые» документы

В Северной столице задержали мужчину, который использовал поддельные документы.

Все произошло в четверг, 16 апреля. Сотрудники правоохранительных органов поймали 21-летнего гражданина среднеазиатской республики, намеренно использовавшего «липовый» документ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, злоумышленник имел при себе отрывную часть бланка-уведомления о прибытии иностранца в место пребывания, которая оказалась поддельной.