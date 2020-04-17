На Геологической задержали подозреваемого в угоне Audi

В Красносельском районе Петербурга полицейские поймали подозреваемого в угоне иномарки. Он ехал на похищенном автомобиле.

Обо всем стало известно в четверг, 16 апреля. К правоохранителям обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что в период с 23 часов 15 апреля до 5:20 16 апреля неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий ему Audi.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель оставил свою машину у дома №21 по улице Гвардейской.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Он проезжал рядом с домом №46 по Геологической улице. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о злоумышленнике, который похитил товар из магазина. Далеко убежать мужчине не удалось, его поймал персонал.