Петербуржец обчистил магазин на Харченко, но был пойман персоналом

Петербуржец обчистил магазин на Харченко, но был пойман персоналом
Сотрудники обратились в полицию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга неизвестный обчистил магазин, но скрыться с места преступления не удалось – его задержал персонал.

Все произошло в четверг, 16 апреля, в магазине на улице Харченко. В отдел полиции поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина похитил товар. Как стало известно gazeta.spb.ru, бежать далеко злоумышленнику не удалось. Работники магазина поймали его у дома №59 по Лесному проспекту. Злоумышленник пытался вырваться и нанес телесные повреждения продавцу.

Агрессивным грабителем оказался 37-летний мужчина. Похищенное было изъято. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе мужчина напал на двух местных жительниц. Одну из них госпитализировали в тяжелом состоянии, злоумышленник ударил женщину ножом.

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