Женщина украла одежду из «Окея» и сбила охранника на парковке, который побежал за ней

Обвиняемой приглянулись блузка и юбка, за которые она не захотела заплатить. Фото: pixabay

Обвиняемой приглянулись блузка и юбка, за которые она не захотела заплатить. Фото: pixabay

В Петербурге Выборгский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в разбое, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Все произошло еще в июне 2019 года в гипермаркете «Окей» на севере Петербурга. По версии следствия, женщина выбрала себе блузку и юбку и решила, что платить за них не надо. Она спрятала вещи в свою сумку и поспешила к выходу. Однако преступление не осталось незамеченным.

Охранники бросились за женщиной и догнали ее, когда она уже заводила автомобиль. Охранник решил перегородить ей дорогу, однако злоумышленницу это не остановило. Она «посадила» его на капот авто и провезла до закрытого шлагбаума. Охранник не упустил момент и задержал обвиняемую.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырех жителей Петербурга и Ленобласти поймали за кражей продуктов.