Четырех жителей Петербурга и Ленобласти поймали за кражей продуктов

В Петербурге и Ленобласти четыре человека попытались пронести продукты мимо кассы в разных магазинов. Их задержали росгвардейцы, сообщили в пресс-службе местного УВО Росгвардии.

Первый случай произошел рано утром в Калининском районе Петербурга. Тревожная кнопка сработала в гипермаркете на улице Руставели. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, который пытался украсть товар на 3,2 тысячи рублей.

Следующий инцидент произошел около девяти вечера в Выборге Ленобласти. Там задержали нарушителя, который пытался пронести мимо кассы 24 банки со спиртными напитками общей стоимостью более двух тысяч рублей.

Уже ближе к полуночи правоохранители прибыли в магазин на Гостилицком шоссе в Петродворцовом районе, где двое мужчин набрали товаров на 3,5 тысяч рублей и не заплатили за них.

Всех злоумышленников передали в отделения полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге трех человек «застукали» за кражей товаров из гипермаркетов.