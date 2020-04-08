В Петербурге трех человек «застукали» за кражей товаров из гипермаркетов

В Петербурге трех человек &#171;застукали&#187; за кражей товаров из гипермаркетов
Инциденты произошли в трех петербургских гипермаркетах. Фото: pixabay

За два дня росгвардейцы задержали троих злоумышленников в гипермаркетах в Невском и Выборгском районах Петербурга.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе УВО, вечером 5 апреля в гипермаркете на проспекте Дальневосточном сработала тревожная кнопка. Наряд росгвардии прибыл на место происшествия и задержал посетительницу магазина, которая пыталась пронести мимо кассы различные товары на сумму в 5 тыс. рублей.

Днем позже, 6 апреля, правоохранители выезжали в гипермаркет на проспекте Большевиков, где задержали жителя Приозерского района Ленобласти. Он пытался украсть алкогольные напитки стоимостью 3,2 тыс. рублей.

Следующий случай произошел через 40 минут в гипермаркете на Выборгском шоссе, сотрудники которого нажали тревожную кнопку. Стражи порядка прибыли на место и задержали гражданина, который пытался украсть товары на сумму 4,3 тыс. рублей.

Всех задержанных доставили в отделы полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе у курьера украли продукты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража из гипермаркетов новости спб происшествие росгвардия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге школьников обеспечат продуктовыми наборами
Владельцы петербургских ТЦ просят поддержки у властей
В Ломоносове кассир продала подростку алкоголь
Беларусь, не признававшая коронавирус, просит помощи у ЕС
Берни Сандерс не будет претендовать на президентский пост
Стала известна судьба оставшихся без работы стоматологов в Петербурге
В Петербурге оштрафуют 101 человека за нарушение карантина
Эксперты рассказали о тех, кто бессимптомно переболел коронавирусом