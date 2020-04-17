С 20 апреля меняется расписание электричек в Петербурге и Ленобласти

Помимо этого, изменится работа касс по продаже билетов.

Об изменениях в расписании движения электричек стало известно сегодня, 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Изменения вступят в силу 20 апреля и продолжатся до 30 апреля.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на станциях и вокзалах Октябрьской железной дороги, а также на сайте СЗППК и по телефону Единого информационного-сервисного центра ОАО «РЖД».

Что касается касс и турникетных линеек, их работа будет изменена. До 30 апреля кассы закроются на следующих станциях: Воздухоплавательный парк, Сусанино, Аэропорт, Александровская, Дачное, Университетская, Прибытково, Мариенбург, Громово, Тосно-2м Парголово, Комарово, 45 км и Жихарево. Временные ограничения коснутся пунктов продаж билетов на станциях Дивенская (с 20 по 25 апреля, с 27 по 30 апреля) и Яхтенная (25 и 26 апреля).

В случае, если пассажирам необходимо уехать со станций с закрытыми кассами, то оплатить проезд они смогут прямо в поезде у контроллера. Также, можно купить билет в режиме онлайн с помощью приложений для мобильных устройств. Речь идет о «Пригород» и «РЖД пассажирам».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским льготникам перестали оформлять проездные на электрички.