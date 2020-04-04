Петербургским льготникам перестали оформлять проездные на электрички

В Петербурге льготники, студенты и школьники не смогут оформить льготные проездные до 30 апреля.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», продажа льготных проездных документов будет временно приостановлена в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Так, льготные проездные не смогут получить ветераны труда, ветераны военной службы, работники тыла в период ВОВ, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, пенсионеры, многодетные матери, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты и школьники, обучающиеся по очной форме обучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, для кого сохранили льготный проезд в метро Петербурга.