Петербургским льготникам перестали оформлять проездные на электрички

Петербургским льготникам перестали оформлять проездные на электрички
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге льготники, студенты и школьники не смогут оформить льготные проездные до 30 апреля.

Как сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», продажа льготных проездных документов будет временно приостановлена в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Так, льготные проездные не смогут получить ветераны труда, ветераны военной службы, работники тыла в период ВОВ, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, пенсионеры, многодетные матери, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты и школьники, обучающиеся по очной форме обучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, для кого сохранили льготный проезд в метро Петербурга.

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