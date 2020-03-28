Стало известно, для кого сохранили льготный проезд в метро Петербурга

Петербургский метрополитен сохранит льготный проезд в период выходной недели для ветеранов боевых действий и почетных доноров.

На время выходной недели с 28 марта по 5 марта две указанные категории граждан смогут бесплатно воспользоваться метрополитеном Петербурга. Остальные жители города, включая других льготников, на время останутся без льгот.

Для получения бесплатного проезда ветераны боевых действий и почетные доноры могут пройти через первый турникет, предъявив проездной билет и удостоверение на льготу, сообщили в метрополитене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двум тысячам петербуржцев выдадут бесплатные «Подорожники». Их предоставят сотрудникам медицинской и социальной сферы, вынужденным работать на карантинной неделе.