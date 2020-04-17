Поклонники разузнали имя возлюбленной Александра Гудкова

Ей оказалась женщина из Риги, ей 33 года.

Об этом стало известно 17 апреля. Обо всем сообщает «СтарХит». Комик Александр Гудков недавно признался, что у него есть любимая и он сделал ей предложение. Поклонники, узнав новость, принялись разыскивать избранницу знаменитости. В итоге им удалось узнать ее имя – возлюбленной Гудкова 33 года, она родом из Риги. Предполагается, что пара поженилась еще прошлым летом. Фанаты отыскали тому доказательства – фотографии с торжества. На них Гудков стоит в костюме, а его любимая в белом платье.

Сам Гудков, давая интервью Ксении Собчак, заявил, что сделал предложение, но про состоявшееся торжество ничего говорить не стал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез. В какой-то момент Ксения Собчак предложила интервьюируемому придумать несколько шуток о ней самой. Гудков не растерялся и заявил, что между телеведущей и путаной есть много общего, но кое-что все-таки их отличает.