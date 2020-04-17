Лена Миро высмеяла фигуру Волочковой

Она призналась, что ей абсолютно не нравится то, как балерина выглядит.

Об этом стало известно 17 апреля. Обо всем блогер Лена Миро написала в своем блоге. На этот раз она решила раскритиковать балерину Анастасию Волочкову. Миро обратила внимание на новый снимок танцовщицы – знаменитость заявила, что не поправилась во время режима самоизоляции. Волочкова добавила, что есть одни овощные бульоны, яйца всмятку и зеленый салат. Миро не считает, что балерине есть чем гордиться. Она считает, что балерина слишком худая и жилистая – блогер не видит в этом идеала.

«Ну, в какой ты — твою мать! — форме?!»

— сказала Миро, заявив, что она выглядит намного лучше Волочковой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова рассказала, как держит вес на карантине. Многие звезды признаются, что карантин уже отражается на их внешнем виде. На фигуре сказываются малая подвижность и частые перекусы. Однако, по словам Волочковой, она с такой проблемой не столкнулась.