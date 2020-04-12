«Ни грамма»: Волочкова рассказала, как держит вес на карантине

&#171;Ни грамма&#187;: Волочкова рассказала, как держит вес на карантине
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова раскрыла секреты своего похудения, а также похвасталась стройной фигурой.

Многие звезды признаются, что карантин уже отражается на их внешнем виде. На фигуре сказываются малая подвижность и частые перекусы. Однако, по словам Волочковой, она с такой проблемой не столкнулась.

Балерина сделала фотографию в сером боди. В комментариях к снимку поклонники написали, что звезда похорошела.

«Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе», — похвасталась балерина.

Волочкова рассказала, что съедает пол-чашки овощного острого бульона. Обедает она зеленым салатом. А на вечер у звезды лишь два вареных всмятку яйца. Кроме того, балерина регулярно тренируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александра Васильева госпитализировали с пневмонией. Историк моды находится в Коммунарке.

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