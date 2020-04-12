«Я в Коммунарке»: Васильева госпитализировали с пневмонией

&#171;Я в Коммунарке&#187;: Васильева госпитализировали с пневмонией
Александр Васильев. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev

Историк моды Александр Васильев госпитализирован в Коммунарку, где находится карантинный центр по коронавирусной инфекции.

Обо всем стало известно в воскресенье, 12 апреля. В своем Instagram-аккаунте Васильев рассказал, что несколько дней назад у него появился сухой кашель и поднялась температура. После обследования медики выявили у него двустороннюю пневмонию.

«Да, друзья мои, я в Коммунарке», — написал телеведущий в соцсети.

Также у историка моды взяли тест на новую инфекцию. Его результаты пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Безруков на самоизоляции перевоплотился в садовника. По словам актера, он решил освоить новую профессию.

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