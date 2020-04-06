«Фу! Напугали»: Безруков на самоизоляции перевоплотился в садовника

Сергей Безруков во время карантина решил освоить новую профессию. Народный артист России продемонстрировал полную экипировку садовника.

Актер разместил в своем Instagram-аккаунте видео, на котором предстал в защитном костюме. Он пошутил над своим внешним видом и заявил, что в таком «наряде» занимается садом.

Подписчиков Сергея в очередной раз поразила его многогранная личность. Некоторые фолловеры заявили, что в этом костюме артист больше похож на пчеловода. Другие подумали, что Безруков решил помочь российским врачам в борьбе с новым вирусом.

«Фу! Напугали. Я уж думала вы собрались помогать нашим доблестным врачам», — написала подписчица.

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