«В стразах, как я люблю»: Волочкова похвасталась свадебным платьем и маской

Анастасия Волочкова рассказала о приготовлениях к свадьбе. Из-за ситуации с коронавирусом российская балерина решила провести это торжество у себя дома.

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала фото в свадебном наряде. Волочкова выбрала платье в пол с глубоким декольте. Яркой деталью образа стала маска в стразах, а вот с обувью у балерины возникли проблемы.

«Для этого торжественного события моя подруга мне маску сделала. Все в стразах, как я люблю», — написала Анастасия.

Балерина пошутила, что у нее есть четыре кандидата в мужья, между которыми она не может выбрать единственного.

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