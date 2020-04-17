Мария Кожевникова призналась, что набрала лишние килограммы

Актриса не знает, что делать – она поправилась из-за нахождения дома.

Об этом стало известно 17 апреля. Оно всем актриса Мария Кожевникова рассказала в интервью. Она призналась, что нахождение дома не очень хорошо сказывается на ее фигуре. Артистка успела поправиться за эти несколько недель и теперь она не может носить ни одно из своих платьев.

Кожевникова рассказала, что с детства занималась спортом и во многом себе отказывала. Сейчас ей непросто говорить себе «нет», поэтому иногда она перебарщивает со сладким и прочими вкусностями. Также сыграла роль беременность, после которой она начала весить около ста килограммов, хотя обычно ее вес составляет 50 килограммов.

Недавно артистка выложила новое видео, на нем видно, что она поправилась. Фанаты решили, что звезды вновь ждет ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Марии Кожевниковой попал в больницу. Актриса рассказала, что ребенок заболел из-за ослабленного ветрянкой организма.