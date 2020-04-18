В Петербурге к 18 апреля выявили еще 139 случаев заражения COVID-19

В Петербурге к 18 апреля выявили еще 139 случаев заражения COVID-19
К счастью, после вчерашней рекордной вспышки произошло небольшое падение статистики. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция продолжает бушевать на территории России. Ежедневно количество случаев по стране возрастает на несколько сотен человек.

Согласно последним данным оперативного штаба страны по борьбе и предупреждению коронавируса, в Северной столице за прошедшие сутки выявлено 139 новых пациентов с COVID-19. Отметим, что этот показатель резко снизился после статистики, собранной днем ранее, когда инфицированными оказалось 424 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге 1646 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Для сравнения, в Москве с начала эпидемии зарегистрировано 20 754 случая. Всего по стране — 36 793 заболевших.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество погибших от COVID-19 в Северной столице выросло до восьми человек, за последние сутки скончался еще один пациент.

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