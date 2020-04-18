В Петербурге скончался восьмой человек с коронавирусом

В Петербурге зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Количество летальных исходов в городе достигло восьми.

Всего в России за последние сутки скончались 40 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве — 21. В Воронежской области скончалось четыре человека, в Ингушетии и Псковской области — по два. По одной смерти произошло в Петербурге, Хабаровском и Краснодарском краях, а также в Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской, Волгоградской области и Кемеровской областях.

Общее число погибших от коронавируса в России достигло 313.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразились 36 тыс. 793 человека.