Пассажир поезда Москва — Симферополь может быть заражен COVID-19

Пассажир поезда Москва &#8212; Симферополь может быть заражен COVID-19
Пассажира поезда госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы в Симферополе. Фото: Baltphoto

Пассажира московского поезда, прибывшего в Симферополь, госпитализировали из-за повышенной температуры тела. О подозрительном пассажире сообщил аноним, ехавший с ним в вагоне.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на крымское управление Роспотребнадзора, в ведомство поступило анонимное сообщение о том, что в вагоне поезда едет пассажир с повышенной температурой.

Пассажира попросили заполнить анкету, в которой он указал, что контактировал с зараженным коронавирусом человеком. В результате его поместили в инфекционное отделение местной больницы.

Кроме того, ведомство уточнило местонахождение всех пассажиров, ехавших в одном вагоне вместе с этим мужчиной. Их передали под наблюдение медиков

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Уфе из больницы, ставшей главным очагом распространения коронавируса, сбежали врачи.

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Пассажир поезда Москва — Симферополь может быть заражен COVID-19
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