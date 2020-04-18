В Уфе из больницы, ставшей главным очагом распространения коронавируса, сбежали врачи

В общей сложности, в Башкирии зафиксировано 213 случав заражения, 54 из них - в РКБ. Фото: pixabay.com

В общей сложности, в Башкирии зафиксировано 213 случав заражения, 54 из них - в РКБ. Фото: pixabay.com

В столице Башкирии семь человек сбежали из закрытой на карантин Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ), ставшей очагом распространения коронавируса в регионе.

Оказалось, что все семеро — сотрудники медицинского учреждения, врачи и персонал. Несмотря на то, что здание закрыто на вход и выход, 10 апреля они покинули больницу, передает РИА Новости в субботу, 18 апреля, ссылаясь на источники в надзорных органах. Сотрудники клиники должны были получить результаты повторных тестов на COVID-19, но не дождались их.

Все семеро задержаны, в отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Шестеро вернулись в Республиканскую больницу в принудительном порядке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Краснодарского края перечислил шесть муниципалитетов, в которых наиболее напряженная ситуация с коронавирусом.