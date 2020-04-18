На Кубани шесть муниципалитетов стали очагами коронавируса

На Кубани шесть муниципалитетов стали очагами коронавируса
В начале нерабочего режима россияне массово отправились в Краснодарский край отдыхать, что, вероятно, привело к вспышке болезни. Фото: pixabay.com

Губернатор Красндрского края озвучил муниципалитеты, считающиеся очагом распространения коронавирусной инфекции. Таких на Кубани оказалось шесть.

Антилидерами по количество заболевших стали Краснодар, где 93 зараженных человека и Сочи, где у 50 граждан диагностировали COVID-19. Также опасная ситуация складывается в Туапсинском районе, где выявлено 35 заболевших коронавирусной инфекцией, и Геленджике — там 24 пациента с коронавирусом.

Также опасными признаны Кореновский и Лабинский район, где 23 и 15 случаев инфицирования соответственно. В связи с этим ужесточённые карантинные меры в Краснодарском крае продлены до 30 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным на 18 апреля в России выявили 4758 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Не осталось ни одного региона, свободного от болезни.

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