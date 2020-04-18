Марина Кравец сообщила о выбранном имени для дочери

Марина Кравец сообщила о выбранном имени для дочери
Звезда родила во время режима самоизоляции. Фото: Instagram @marinakravets

Артистка родила 9 апреля. Ребенок стал для нее первым. Сначала Кравец не стала раскрывать имя новорожденной, но позднее решила поделиться подробностями с фанатами.

Дочь решили назвать Вероникой. Об этом звезда Comedy Club рассказала во время прямого эфира с Павлом Волей и Гариком Харламовым. Без шуток, конечно, не обошлось. Например, было отмечено, что Александр Ревва оценит, что имя выбрано в честь его нетленного хита «Чика-Вероника».

Кравец отметила, что роды произошли стремительно. Сумка со всеми вещами для родов была дома, а в клинику будущая мама пришла на осмотр. В результате, покинула роддом артистка уже с рожденной дочерью. В данный момент артистка наслаждается новой для себя ролью мамы и постоянно находится рядом с малышкой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что резидентка Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.

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