Резидентка Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой

Участница комедийного телешоу Comedy Club, 35-летняя Марина Кравец родила первого ребенка. Это случилось в четверг, 9 апреля.

По словам звезды, для нее самой произошедшее стало неожиданностью. Подробностями Марина поделилась в своем личном блоге в Instagram. Оказалось, что они с мужем ранним утром отправились на обследование, почувствовав неладное. Тем не менее, оба предполагали, что это «ложная тревога» и надеялись вернуться домой.

Но, по словам Кравец, «кое-кто решил все за нас», поэтому спустя несколько часов Марина и её супруг, Аркадий, стали родителями девочки. В комментариях звезду от души поздравили друзья и коллеги, среди них певица Валерия, резидентка Comedy Women Надежда Сысоева и участник Comedy Club Денис Карибидис.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова решила поддержать слухи о своей беременности.