В Омской области цистерны сошли с рельс

В Омской области цистерны сошли с рельс
Происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов. Фото: pixabay

Недалеко от железнодорожной станции Омск-Пассажирский пустые цистерны сошли с рельсов. Обошлось без пострадавших, угрозы экологии нет.

Все произошло в субботу, 18 апреля. Происшествие не повлияло на движение пассажирских и пригородных поездов.

Как сообщил ТАСС, к месту происшествия прибыл восстановительный поезд станции Омск-Пассажирский. Работы завершились в тот же день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД отменяет 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники. Изменения обусловлены резким падением спроса на билеты, что, в свою очередь, является следствием пандемии новой инфекции в России и мире.

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