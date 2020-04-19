На Митрофаньевском неизвестные с ножом и пистолетом отобрали у мигранта почти 60 тысяч

В Петербурге на Митрофаньевском шоссе пятеро злоумышленников напали на мигранта. У мужчины похитили 57 тыс. рублей.

Все произошло в субботу, 18 апреля, у дома №9 на Митрофаньевском проспекте. Вечером в отдел полиции обратился 27-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Он рассказал, что неизвестные пригрозили ему ножом и пистолетом, после чего отобрали деньги и скрылись на автомобиле Hyundai Solaris

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявитель добавил, что деньги были выручены за сдачу металла в пункт приема.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка после алкогольного застолья вонзила нож в супруга. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, в больнице он скончался.