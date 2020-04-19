На проспекте Ветеранов женщина убила мужа после алкогольного застолья

В Красносельском районе Петербурга правоохранители составили протокол на местную жительницу, которая вонзила нож в своего супруга. Мужчина скончался в больнице.

Трагедия произошла в субботу, 18 апреля, в одном из домов на проспекте Ветеранов. В 22:55 в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в квартире.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, супруги распивали спиртные напитки. Во время внезапной ссоры 30-летняя женщина ударила ножом в шею своего мужа. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице он скончался.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода на Загородной улице. Под колеса легкового авто попала пенсионерка. Пострадавшей понадобилась помощь врачей.