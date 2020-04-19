На проспекте Ветеранов женщина убила мужа после алкогольного застолья

На проспекте Ветеранов женщина убила мужа после алкогольного застолья
Женщина ударила ножом супруга. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга правоохранители составили протокол на местную жительницу, которая вонзила нож в своего супруга. Мужчина скончался в больнице.

Трагедия произошла в субботу, 18 апреля, в одном из домов на проспекте Ветеранов. В 22:55 в отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в квартире.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, супруги распивали спиртные напитки. Во время внезапной ссоры 30-летняя женщина ударила ножом в шею своего мужа. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В больнице он скончался.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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