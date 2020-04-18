В Петербурге иномарка сбила пожилую женщину

В Петербурге иномарка сбила пожилую женщину
Медики оказывают помощь пострадавшей. Фото: Baltphoto

ДТП произошло вчера вечером, 18 апреля, в Колпинском районе.

Автомобиль Chevrolet под управлением 31-летнего мужчины сбил 58-летнюю женщину на Загородной улице.

Водитель не сумел сориентироваться и вовремя остановить транспортное средство, когда гражданка начала переходить дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате происшествия, пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицией организована проверка. Причины аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе умер пешеход после ДТП. Неизвестно, кто был виновником аварии, но погибший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. К несчастью, помощь 65-летнему мужчине оказать не успели. Он скончался на месте аварии.

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