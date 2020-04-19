Кокорина хотят видеть в Италии

Футболист признается, что выбирает, где ему строить карьеру – сейчас у него есть время.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Обо всем игрок «Сочи» Александр Кокорин рассказал во время трансляции в Instagram-аккаунте. Он признался, что ему предлагают уехать в Италию – за него борются несколько клубов. Пока что футболист не знает, какой из них выбрать или, может, остаться в России. Сейчас, во время самоизоляции, у него есть время подумать.

К слову, экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков посоветовал Кокорину ехать в Европу и оттачивать свои навыки. Он убежден, что игрок очень талантлив и является одним из самых сильнейших в стране.

Напоминаем, что в последнее время Кокорин играл за «Сочи», но сейчас вернулся в Петербург, чтобы переждать коронавирус в загородном доме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин рассказал, почему приехал на самоизоляцию в Петербург. Решение провести режим самоизоляции в Петербурге, Кокорин объяснил тем, что именно здесь у него имеется загородный дом, в котором очень комфортно пережидать нынешние времена.