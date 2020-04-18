Кокорин рассказал, почему приехал на самоизоляцию в Петербург

Игрок футбольного клуба «Сочи» на время перерыва в играх вернулся в Северную столицу из Москвы.

Решение провести режим самоизоляции в Петербурге, Кокорин объяснил тем, что именно здесь у него имеется загородный дом, в котором очень комфортно пережидать нынешние времена. В распоряжении футболиста есть больше пространства, где можно прогуливаться и заниматься спортивными тренировками. Об этом экс-зенитовец рассказал во время прямой трансляции у комментатора Нобеля Арустамяна в социальной сети Instagram.

Футболист также посетовал на то, что сбил режим, из-за чего начал поздно ложиться и поздно вставать. Время Кокорин проводит за компьютерными играми, просмотром фильмов и общением с семьей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин собрался вернуться в Петербург на машине. Из Москвы футболист успел уехать еще до ужесточения режима самоизоляции.