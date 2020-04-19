Глава Комздрава Петербурга дал прогноз по заболевшим коронавирусом на понедельник

Председатель комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец спрогнозировал возможное число новых случаев COVID-19 в понедельник, 20 апреля.

По мнению Лисовца, количество зараженных продолжит увеличиваться. Он напомнил, что к воскресенью тесты выявили еще 114 случаев инфицирования. К завтрашнему дню число пациентов с коронавирусом в Петербурге, вероятно, вырастет еще на сотню, поделился глава Комздрава с телеканалом 78.ru.

Отметим, что Лисовец не исключает развития московского сценария в городе на Неве, однако считает, что ситуацию можно взять под контроль. Кроме того, в будущем, по мнению чиновника, большинство пациентов будет переносить заболевание в легкой форме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам с легкой формой коронавирусной инфекции разрешат лечиться дома.