В Лемболовском озере нашли тело пропавшего мужчины

В полицию поступило сообщение о теле на берегу озера. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В полицию поступило сообщение о теле на берегу озера. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На берегу Лемболовского озера во Всеволожском районе Ленобласти найдено тело. Предположительно, погибший — без вести пропавший житель Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп обнаружил 44-летний матрос в воскресенье, 19 апреля. Он обратился в полицию и сообщил, что увидел тело на берегу Лемболовского озера у деревни Васкелово в садоводстве «Красная нить».

Погибший лежал в метре от берега лицом вниз. При обыске тела была обнаружена банковская карта на имя 57-летнего уроженца Ленинградской области. Мужчина проживал на проспекте Культуры в Петербурге и полтора месяца числился без вести пропавшем в федеральном розыске.

Тело направлено в морг для выяснения причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у АЗС «Кириши Автосервис» в Волосовском районе Ленобласти.