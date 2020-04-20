На Паровозной дороге грузовик летел в иномарку, на участке пробки

В Шушарах на Паровозной дороге произошло ДТП с участием грузовика и легкового авто. Авария значительно затруднила проезд для других участников.

Дорожный инцидент случился сегодня, 20 апреля. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, грузовик столкнулся с припаркованным возле дороги Chevrolet Cruze у Логопарка. Причины аварии не называются.

ДТП создало неразбериху между другими участниками движения. На фото видно, что фурам особенно трудно протискиваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате дорожно-транспортного происшествия на Суздальском проспекте машину разорвало на две части. 43-летний водитель уничтоженного авто доставлен в медицинское учреждение с травмами средней тяжести.