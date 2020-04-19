В ДТП на Суздальском проспекте в Петербурге машину разорвало на две части

В Выборгском районе Северной столицы столкнулись две иномарки. Итогом страшной аварии стало полной уничтожение одного из автомобилей: его попросту разорвало пополам.

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 19 апреля, на перекрестке Суздальского проспекта и проспекта Культуры. Об аварии рассказали очевидцы, поделившиеся информацией в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Судя по прикрепленному видео, в момент столкновения один из автомобилей поворачивал, а другой на полной скорости врезался в него. Вероятно, сильное столкновение под углом послужило причиной того, что машина буквально развалилась на части, капот остался в нескольких метров от корпуса. 43-летний водитель уничтоженного авто доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек ранним утром 19 апреля перевернулся автомобиль.