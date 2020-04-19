На Стачек с грохотом перевернулся автомобиль

Пока что подробности инцидента не сообщаются.

Все случилось сегодня утром, 19 апреля. Обо всем сообщает Telegram-канал, поделившийся видеозаписью с места аварии. На кадрах видно, как автомобиль едет у Комсомольской площади по проспекту Стачек и по непонятной причине переворачивается. Очевидец подчеркивает, что был слышен грохот.

По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим, что и привело к такому результату. Не уточняется, каково состояние людей, сидевших в машине, сотрудники правоохранительных органов деталями ДТП не делятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели эвакуировали жильцов дома на Ломаной улице из-за горящего мусора. Все произошло в ночь на воскресенье, 19 апреля, в доме №3 на Ломаной улице. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Из горящего здания вывели 15 человек.