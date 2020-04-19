Спасатели эвакуировали жильцов дома на Ломаной улице из-за горящего мусора

Спасатели эвакуировали жильцов дома на Ломаной улице из-за горящего мусора
Спасатели эвакуировали жильцов, а после потушили пламя. Фото: pixabay

В Московском районе Северной столицы спасатели потушили пожар в жилом доме. На лестничной клетке загорелся мусор, жителей пришлось эвакуировать.

Все произошло в ночь на воскресенье, 19 апреля, в доме №3 на Ломаной улице. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Из горящего здания вывели 15 человек.

Как сообщил 78.ru, по словам жильцов, из-за горения мусора, весь лестничный проем заволокло дымом. после эвакуации спасатели потушили разгоревшееся пламя. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек перевернулся «китайский джип». Машина не смогла устоять на проезжей части при выезде с кругового движения, в результате чего перевернулась. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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