На проспекте Стачек перевернулся «китайский джип»

На проспекте Стачек перевернулся &#171;китайский джип&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Северной столицы перевернулся автомобиль. Записью с видеорегистратора поделился один из автомобилистов.

Все произошло накануне вечером, 18 апреля, на проспекте Стачек. Кадры с места происшествия опубликовали только на следующий день в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На них видно, что серый Jeep не смог устоять на проезжей части при выезде с кругового движения и с грохотом перевернулся. Очевидцы добавили, что машина почти не мешала проезду других авто.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пасхальную ночь спасатели тушили пожар в жилом доме, расположенном в Курортном районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло на площади 100 квадратных метров. Причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших выясняются.

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