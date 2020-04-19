На проспекте Стачек перевернулся «китайский джип»

В Кировском районе Северной столицы перевернулся автомобиль. Записью с видеорегистратора поделился один из автомобилистов.

Все произошло накануне вечером, 18 апреля, на проспекте Стачек. Кадры с места происшествия опубликовали только на следующий день в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На них видно, что серый Jeep не смог устоять на проезжей части при выезде с кругового движения и с грохотом перевернулся. Очевидцы добавили, что машина почти не мешала проезду других авто.

Информация о состоянии водителя не приводится.

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