В Курортном районе спасатели потушили дом, полыхающий на 100 «квадратах»

В Курортном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Все произошло в ночь на воскресенье, 19 апреля, по адресу 7-ая линия, 19. Сигнал о ЧП сотрудники пожарно-спасательной части получили в 1:05. К месту происшествия выехали 15 человек на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в доме полыхали мансарда и комнаты. На ликвидацию пожара спасателям потребовалось меньше двух часов, к 2:52 огонь был потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выехавшую на газон Гражданского проспекта белую иномарку увез эвакуатор. По словам очевидцев дорожного инцидента, водитель не рассчитал скорость перед круговым движением. Информация о состоянии водителя не приводится.